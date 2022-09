Berlin (dpa/bb) – Eine 58-jährige Radfahrerin ist bei einem Unfall mit einem abbiegenden Lastwagen schwer verletzt worden. Die Frau fuhr am Montagmittag auf der Kiefholzstraße in Berlin-Treptow, als die 42-jährige Lkw-Fahrerin sie übersah und rechts abbog, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Radfahrerin geriet zwischen die Zugmaschine und den Anhänger und stürzte. Ihr rechter Arm wurde von einem Reifen überrollt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.