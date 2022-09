Monbijou-Theater: „Ein Sommernachtstraum“ zum Saisonfinale

Die Bühne am Monbijou-Park feierte einen erfolgreichen Neustart. Mit dr Shakespeare-Komödie „Ein Sommernachtstraum“ wird die Open Air-Saison beschlossen.

Am 3. Oktober endet der erste Bühnensommer des wiederauferstandenen Monbijou-Theaters. Als letztes reguläres Stück der diesjährigen Open-Air-Saison realisiert eine Schauspiel-Truppe um Regisseurin Andrea Pinkowski Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“.

Verwirrende Geschichte

Eine Hochzeit ist geplant, doch der Streit der Liebenden – gemeint sind der Elfenkönig Oberon und seine Gattin Titania – entfacht eine verwirrend-spannende Geschichte. Sie führt in die Tiefen des Waldes, ins Zauberhafte, in die Nacht.

Menschen werden Fabelwesen, Elfen begegnen Menschen. Die Liebenden schmachten, während eine Gruppe Handwerker das Leid der Liebenden in einem Theaterstück parodiert, das zur Hochzeit aufgeführt werden soll.

Drei Tage und drei Nächte dauert der Spuk. Im Mittelpunkt Puck, der rätselhafte Geist, Wanderer zwischen den Welten, Helfer und Verwirrer zugleich. Bis endlich der Zauber verfliegt.

„Ein Sommernachtstraum“ wurde vermutlich 1595 oder 1596 geschrieben und vor 1598 erstmals aufgeführt Das Stück gehört zu den meistgespielten Werken Shakespeares. In den englischsprachigen Ländern ist es ein Klassiker für Schul- und Laientheater-Inszenierungen.

Phänomenale Musiker

Auf einen weiteren Höhepunkt im diesjährigen Monbijou-Theater-Programm darf sich das Publikum am 2. Oktober, um 18 Uhr, freuen. Das „Armando’s Playa Orchester“ ist eine Gruppe von 25 phänomenalen Musikern unter der Leitung von Armando Carrillo Zanuy, die bereits seit einem Jahrzehnt gemeinsam spielen.

In ihrer aktuellen Show kombinieren sie Kompositionen mit dynamischen und überwältigenden Arrangements, die die Wege der am Strand erlebten Empfindungen erkunden, immer gespült mit Cocktails, die für gute Laune und Glück stehen. Dabei wird Mando Beatbox den Takt vorgeben und dieses Konzert zu einem einzigartigen Erlebnis machen.

Letzter Vorhang

Der Saisonabschluss am Tag der Deutschen Einheit steht unter dem Motto „Einheit und Vielfalt“. Das Prinzip von „Theatersport“: Zwei Mannschaften treten in der hohen Kunst der theatralen Improvisation gegeneinander an, das Publikum entscheidet.

