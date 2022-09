Michael Unger mit Pankower Bezirksmedaille 2022 geehrt

Im Rahmen des Jahresempfangs von Bezirksamt und Bezirksverordnetenversamm-lung wurde Michael Unger mit der Pankower Bezirksmedaille 2022 geehrt.

Michael Unger erhielt am 12. Septemberauf dem Jahresempfang des Bezirksamtes und der Bezirksverordnetenversammlung Pankow in Anerkennung seiner besonderen Verdienste die Bezirksmedaille 2022.

Michael Unger geehrt

Geehrt wurde er für seinen jahrzehntelangen Einsatz für die Gleichberechtigung von Schwulen, Lesben und Transsexuellen. Die Laudatio hielt Helmut Liebram, der zusammen mit seiner Frau Christel Liebram im Jahr 2021 mit der Bezirksmedaille geehrt worden war.

Michael Unger gilt als der Protagonist der ostdeutschen Schwulenbewegung. Seit über 50 Jahren setzt er sich für die Gleichberechtigung und die Rechte von Schwulen, Lesben und Transsexuellen ein.

Dabei war er auch Repressalien der Staatsicherheit ausgesetzt. Als Geschäftsführer leitete er 20 Jahre lang den Berliner Sonntagsclub e. V., das Veranstaltungs-, Informations- und Beratungszentrum für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans* und Inter* in Prenzlauer Berg.

Er half mit, die erste „Internationale Queer-Konferenz“ in Berlin zu organisieren und auch ihm ist es zu verdanken, dass der Christopher Street Day zu einer bedeutenden Großveranstaltung in der Hauptstadt wurde.

Große Verdienste

Die Bezirksmedaille wurde Michael Unger am 12. September 2022 von Bezirksbürgermeister Sören Benn und dem Bezirksverordnetenvorsteher Dr. Oliver Jütting überreicht. Dem vorausgegangen war die Entscheidung einer Jury, der unter anderem Vertreter der BVV-Fraktionen und der Bezirksbürgermeister unter dem Vorsitz des Vorstehers der Bezirksverordnetenversammlung angehören.

Die Bezirksmedaille ist ein künstlerisch gestalteter Bronzeguss nach den Entwürfen des Bildhauers Reinhard Jacob. Die Auszeichnung geht auf einen Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung von September 2012 zurück.

Neben der Bezirksmedaille erhielt Michael Unger eine Urkunde in Anerkennung der um den Bezirk Pankow erworbenen besonderen Verdienste sowie einen Bandsteg in den Berliner Landesfarben weiß und rot mit aufgebrachtem Bezirkswappen. Er trug sich in das Goldene Buch des Bezirks ein.

Quelle: Bezirksamt Pankow