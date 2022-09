Marienfelde feiert wieder: 22. Stadtteilfest am kommenden Wochenende

Am Samstag, den 17. September 2022 findet in der Domagkstraße das traditionelle Stadtteilfest des Jugendamtes Tempelhof-Schöneberg statt. Jugendstadtrat Oliver Schworck wird das Fest um 13:00 Uhr eröffnen. Im Anschluss sind alle Besuchenden herzlich eingeladen, die 26 Informationsstände der Marienfelder Einrichtungen und Träger zu besuchen und das abwechslungsreiche Bühnenprogramm zu erleben.

Bei dem Fest soll das Thema “Glück” im Vordergrund stehen – etwas, das in diesen schwierigen Zeiten wohl jeder ein wenig braucht. Das Motto wird sich in vielen Angeboten an den Ständen wiederfinden: zum Beispiel bei Kreativangeboten, beim schwungvollen Drehen des Glücksrades sowie bei der Tombola, bei der alle Kinder, die dabei mitmachen, ein kleiner Gewinn erwartet.