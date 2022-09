Imagefilm wirbt für Spandau als Wirtschaftsstandort

Dass Spandau auch als Wirtschaftsstandort einiges zu bieten hat, soll nun auch ein neuer Imagefilm zeigen.

In Spandau sind (inklusive Niederlassungen) knapp 8.000 Unternehmen ansässig, die rund 71.000 Menschen beschäftigen und mehr als 5,6 Milliarden Euro umsetzen. Ob große Werkhalle oder kleine Manufaktur, ob Global Player, Familienbetrieb oder erfolgreiche Gaming- und E-Sport-Industrie – sie alle arbeiten und produzieren in und aus Spandau heraus. Im neuen Imagefilm für den Wirtschaftsstandort Spandau erzählen sie nun, was sie für den Standort begeistert.

Platz für Neugründungen

Erstellt wurde er von der Wirtschaftsförderung für den Bezirk: „Wir zeigen, dass hinter wirtschaftlichen Erfolgsgeschichten oft auch lange Wege mit viel Mut, Initiative und Innovationen stehen. Hierbei sprichwörtlich am richtigen Ort zu sein, ist essentiell für Wachstum und Weiterkommen“, so Bezirksbürgermeisterin Dr. Carola Brückner und führt weiter aus: „Gerade in der jetzigen Zeit ist es wichtig, für Neugründungen und auch bereits bestehende Betriebe sichtbar und erreichbar zu sein.

Der Leiter der Wirtschaftsförderung Patrick Sellerie ergänzt: „Raum für Zukunft steht dafür, dass wir neben einigen attraktiven Flächen, Fördermöglichkeiten und einer guten Infrastruktur auch persönlich Unterstützung und Begleitung bieten.“

Text: red