FDP fordert offene Geschäfte an jedem Sonntag

Berlin (dpa/bb) – Geschäfte in Berlin sollten jeden Sonntag öffnen dürfen, fordert die FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus. «Wir müssen generell beim Thema Ladenöffnungszeiten umdenken. Berlin ist eine pulsierende und wachsende Metropole, die jeden Tag im Wettbewerb der Weltmetropolen steht», sagte Fraktionsvorsitzender Sebastian Czaja der Deutschen Presse-Agentur am Montag. «Darum sollten gerade in der Hauptstadt die Ladenöffnungszeiten endlich für den Einzelhandel auf jeden Sonntag ausgeweitet werden.»

Was in London oder Paris längst Alltag sei, dürfe in Berlin nicht der Ausnahmefall sein. «Es muss möglich sein, dass die Berlinerinnen und Berliner, die Touristen oder auch nur Durchreisende an jedem Sonntag die Möglichkeit haben, einzukaufen und Besorgungen machen zu können», sagte Czaja. «Damit wird dem Einzelhandel die Chance gegeben, an jedem Tag mit dem Onlinehandel konkurrieren zu können.» Dabei sei der FDP wichtig, das Arbeitszeitgesetz unangetastet zu lassen. «Rot-Grün-Rot muss die Stadt endlich weiterdenken und auf Veränderungen und neue Angebote reagieren.»