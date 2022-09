Fahrbahnsanierung der Albrechtstraße in Steglitz: Einschränkungen erwartet

Die nördliche Fahrbahn der Albrechtstraße in Fahrtrichtung Steglitz zwischen Lauenburger Straße und Neue Filandastraße, der Kreuzungsbereich Albrechtstraße/Neue Filandastraße/Klingsorstraße sowie die Klingsorstraße zwischen Albrechtstraße und Mittelstraße werden voraussichtlich ab dem 13. Sepztember instandgesetzt.

Die Deckschichtsanierung soll als Maßnahme der baulichen Erhaltung die vorhandenen Schäden, wie Risse, Schlaglöcher usw. beseitigen und damit die Verkehrssicherheit des Fahrbahnabschnitts wiederherstellen sowie die Nutzungsdauer der Fahrbahn verlängern.

Im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben wird die Radverkehrsführung vor dem Knotenpunkt Albrechtstraße/Neue Filandastraße angepasst. Die zentrale Straßenverkehrsbehörde prüft zudem die Erweiterung der Radverkehrsanlage auf der Fahrbahn zwischen Lauenburger Straße und Elisenstraße.

-Anzeige-

1. Bauabschnitt

Voraussichtlich vom 13.09.2022 bis 26.09.2022 wird im 1. Bauabschnitt die nördliche Fahrbahnseite der Albrechtstraße (Fahrtrichtung Rathaus Steglitz) halbseitig zwischen der Lauenburger Straße und der Neuen Filandastraße instandgesetzt. In diesem Zeitraum entfällt baubedingt die Bushaltestelle Neue Filandastraße.

2. Bauabschnitt

Voraussichtlich vom 26.09.2022 bis 10.10.2022 wird im 2. Bauabschnitt die nördliche Fahrbahnseite der Albrechtstraße (Fahrtrichtung Rathaus Steglitz) zwischen der Elisenstraße und der Neuen Filandastraße sowie der nördliche Kreuzungsbereich Albrechtstraße / Neue Filandastraße / Klingsorstraße saniert. Von der Neuen Filandastraße ist die Zufahrt sowohl in die Albrechtstraße, als auch in die Klingsorstraße gesperrt. Von der Klingsorstraße ist die Zufahrt in die Neue Filandastraße gesperrt und von der Albrechtstraße in Fahrtrichtung Steglitzer Damm ist die Zufahrt zur Filandastraße gesperrt. Eine ausgeschilderte Umleitung erfolgt über die Bergstraße – Albrechtstraße bzw. Bergstraße Munsterdamm – Halskestraße – Siemensstraße – Birkbuschstraße.

3. Bauabschnitt

Voraussichtlich vom 10.10.2022 bis 21.10.2022 wird im 3. Bauabschnitt der südliche Kreuzungsbereich Albrechtstraße / Klingsorstraße / Neue Filandastraße sowie die Klingsorstraße zwischen Albrechtstraße und Mittelstraße saniert. Zufahrten von bzw. in die Klingsorstraße sind in diesem Zeitraum im genannten Bauabschnitt nicht möglich. Von der Albrechtstraße in Fahrtrichtung Steglitzer Damm ist die Zufahrt zur Neuen Filandastraße gesperrt. Eine ausgeschilderte Umleitung erfolgt über die Bergstraße – Albrechtstraße bzw. Bergstraße Munsterdamm – Halskestraße – Siemensstraße – Birkbuschstraße.

Im gesamten Bauzeitraum, voraussichtlich vom 13.09.2022 bis 21.10.2022, wird die Albrechtstraße in Fahrtrichtung Rathaus Steglitz auf eine Fahrspur eingeengt.

Die Anlieger werden durch die bauausführende Firma informiert.

Text: VIZ / Red.