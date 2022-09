Berlin Art Week: Vom Wedding aus Berlins Kunstszene entdecken

Vom 14. bis 18. September präsentieren sich bei der Berlin Art Week wieder zahlreiche bedeutende Akteure der Berliner Kunstszene – in Galerien, Museen und Ateliers.

Einmal im Jahr präsentiert die Berlin Art Week mit über 50 Partnern von Museen über Ausstellungshäuser, zu Messen, Privatsammlungen und Projekträumen sowie mit zahlreichen Galerien ein vielfältiges Programm. Gemeinsam öffnen die Partner ihre Türen und laden dazu ein, während der Kunstwoche neue Entdeckungen zu machen und in aktuelle Entwicklungen der zeitgenössischen Kunst einzutauchen. Die elfte Ausgabe des Kunst-Festivals findet vom 14. bis 18. September statt.

Zentraler Treffpunkt in diesem Jahr sind die Uferhallen im Wedding. Unter dem Motto „Explore“ präsentiert die Berlin Art Week dort ihren diesjährigen Festivaltreffpunkt „BAW Garten“. Auf dem Gelände der Uferhallen treffen hier Anwohnende, Kunstinteressierte und -neugierige inmitten zahlreicher Künstlerstudios zusammen. Von Mittwoch bis Sonntag lädt der Treffpunkt mit freiem Eintritt und Open Air-Veranstaltungen zum Austauschen, Entdecken und Mitgestalten ein. Von Mittwoch bis Sonntag laden unter anderem offene Aterliers zu exklusiven Einblicken ein.

Uferhallen-Kunstschaffende in Not

Einen kleinen Ausblick auf das, was Besucher an den Uferhallen erwartet, gibt es bereits jetzt schon. Eine vier Meter hohe Flamme empfängt sie aktuell auf dem Hof der Uferhallen neben dem Café Pförtner. Sie ist Teil der anstehenden Schau „On Equal Terms“, kuratiert von Arkadij Koscheew und Sophia Gräfe. Damit wollen sie auch darauf aufmerksam machen, wie viele Berliner Kunstschaffende derzeit unter wirtschaftlichem Druck arbeiten müssen. Auch die Mieter der Uferhallen stehen unter Druck, seitdem das Areal von einer Investorengruppe erworben wurde. Ihr Ziel: Nachverdichtung mit Luxuswohnungen und Büros.

Kiez-Touren für alle

Mehr als 50 Veranstaltungsorte in der gesamten Stadt beteiligen sich an der elften Ausgabe der Berlin Art Week. Am 15. September findet zudem die Berlin-Art-Preisverleihung im Acud Club statt. Die Zeremonie startet dort um 21 Uhr.

Außerdem gibt es einige Kieztouren durch verschiedene Stadtteile. Während die Touren durch die Weddinger Kunstszene bereits ausverkauft sind, gibt es noch Tickets für Unter den Linden, Charlottenburg und Kunst-Radtouren in Richtung Grunewald. Das gesamte Programm und mehr Infos gibt es auf der Webseite der Art Week.

Text: kr