18. Fennpfuhlfest im Jubiläumsjahr unter dem Motto „Wir von hier“

Am 16. September 2022 von 15.00 bis 21.30 Uhr findet bereits zum 18. Mal das Stadtteilfest auf dem Anton-Saefkow-Platz, 10369 Berlin, im Fennpfuhl statt. Unter dem Motto „Wir von hier“ präsentieren sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Vereine, Projekte und Initiativen aus dem Fennpfuhl mit Ständen sowie Beiträgen am Bühnenprogramm.

Neben Stelzenläufer*innen und einer Feuershow als Höhepunkt des Festes gibt es einen Zeichen- und Malwettbewerb zum Thema „Mein Fennpfuhl – gestern, heute und morgen“.

-Anzeige-

Im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums Fennpfuhl wird es in diesem Jahr ein Fennpfuhl-Quiz geben, an dem sich jede*r Besucher*in beteiligen und etwas gewinnen kann. Die Auslosung findet um 19.10 Uhr auf der Bühne statt.

Kita-Künstler, Tanzgruppen und ein Chor

„Ich freue mich jedes Jahr auf das Fennpfuhlfest. Doch dieses Jahr feieren wir obendrei noch das 50-jährige Jubiläum des Stadtteils“, so Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die Linke). „Ich lade alle ein, mit uns zu feiern und mehr über den Fennpfuhl zu erfahren.“

Zum Bühnenprogramm „Wir von hier“ treten kleine Künstler*innen aus den Kitas „Märchenland“ und „Paule Platsch“ auf, Tanzgruppen der Grundschule am Roederplatz und der Sonnenuhr-Grundschule sind ebenso zu erleben wie der Generationenchor „Frosi“. Ebenfalls mit dabei sind das „Hanoi-Ensemble“ und „Der 3. Trommelstock“ der Schostakowitsch-Musikschule Berlin-Lichtenberg, gefördert von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa im Rahmen der Initiative DRAUSSENSTADT.

Open-Air-Sprechstunde und Lampinonumzug

Am Tisch des Bezirksamtes gibt es ab 15.30 Uhr eine Open-Air-Sprechstunde mit dem Bezirksbürgermeister und den Stadträt*innen.

Ab 19.30 Uhr wird mit einem Platzkonzert vor der Bühne der traditionelle Lampionumzug angekündigt und mit einem Spielmannszug durch den Fennpfuhlpark geführt.

Das Programm wird von den ansässigen Wohnungsunternehmen, lokalen Akteurinnen und Akteuren, dem Bürgerverein Fennpfuhl und dem Bezirksamt Lichtenberg gestaltet.