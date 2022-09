Union-Manager Ruhnert: Man kann Max Kruse hinbekommen

Berlin (dpa) – Manager Oliver Ruhnert vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union würde den beim VfL Wolfsburg in Ungnade gefallenen Max Kruse als Verstärkung im Team der Berliner ansehen. Er sei ein Spieler, der auf dem Platz Lösungen finde, sagte Ruhnert in «Aktuellen Sportstudio» des ZDF. Der 34-Jährige Offensivspieler Kruse war im Januar von Union nach Wolfsburg gewechselt.

Am Samstag hatte VfL-Trainer Niko Kovac verkündet, dass Kruse bei den Niedersachsen nicht mehr zum Einsatz kommen werde. «Er wird kein Spiel mehr machen», erklärte Kovac und hatte dies mit dessen mangelnder Identifikation mit dem Club begründet. Kruses Vertrag in Wolfsburg läuft noch bis 2023. Am Training darf er weiter teilnehmen.

Ruhnert hält den als eigenwillig geltenden Offensivspieler jedoch für integrierbar. «Ich glaube schon, dass man Max Kruse hinbekommen kann», sagte der Manager. Man müsse aber wissen, dass Kruse ein Spieler sei, der seinen eigenen Charakter, seinen eigenen Kopf habe.