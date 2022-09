Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Polizei hat zwei mutmaßliche Katalysatoren-Diebe festgenommen – einen von ihnen allerdings erst nach einer Verfolgungsjagd. Weil sich die beiden Männer heftig gegen ihre Festnahme gewehrt hätten, seien auch fünf Polizisten leicht verletzt worden, teilten die Ermittler am Sonntag mit. Laut Polizei konnten diese aber ihren Dienst fortsetzen.

Nach Angaben der Polizei hatte ein Zeuge in der Nacht zum Sonntag die Ermittler über laute Geräusche am Parkplatz Tegeler See informiert. Als Polizisten eintrafen, sahen sie zwei Männer. Einer von ihnen sei mit einer akkubetriebenen Säge auf die Beamten zugegangen. Da der 23-Jährige trotz Aufforderung nicht stehen geblieben sei, habe ein Beamter Pfefferspray eingesetzt. Bei der Festnahme habe der Verdächtige starken Widerstand geleistet, so dass drei Beamte leicht verletzt worden seien.

Sein mutmaßlicher Komplize war unterdessen geflüchtet und raste laut Polizei deutlich zu schnell über mehrere Kreuzungen bei rotem Ampellicht. Schließlich sei er gegen ein Verkehrszeichen gefahren und gegen einen Baum geprallt. Der 18-Jährige leistete den Angaben zufolge ebenfalls starken Widerstand bei seiner Festnahme, zwei Polizisten wurden leicht verletzt. Wegen seiner eigenen Verletzungen kam der 18-Jährige, der laut Polizei keinen Führerschein hat, ins Krankenhaus. In seinem Auto seien mehrere Postsendungen gefunden worden, hieß es. Es bestehe der Verdacht, dass diese gestohlen seien.