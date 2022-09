Mobilitätswende: Infotour durch Berliner Kieze

Die Berliner können sich in den kommenden Wochen an verschiedenen Orten in der Stadt über die Mobilitätswende informieren.

Die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz hat unter dem Motto „Für mehr Berlin“ eine Infotour durch die Stadt gestartet. Bis zum 29. September können Bürger in allen zwölf Bezirken am Info-Bike Informationen zur Mobilitätswende erhalten.

Dies sind die Vororttermine:

14. September: 9.30 bis 17 Uhr, Lichtenberg: Heinrich-Dathe-Platz.

15. September: 10.30 bis 17 Uhr, Wochenmarkt am Leopoldplatz.

16. September: 14 bis 21 Uhr, Deutsches Technikmuseum.

17. September: 10.30 bis 17 Uhr, Eisenbahnfest im Bahnbetriebswerk Schöneweide.

19. September: 9.30 bis 17 Uhr, An der Ellipse, Altstädter Ring (Spandau).

20. September: 8.30 bis 16 Uhr, Wochenmarkt Pankow.

21. September: 9.30 bis 17 Uhr, Platz vor dem Rathaus Neukölln.

22. September: 14 bis 19 Uhr, Schulgelände der Comenius-Schule an der Sigmaringer Straße (Charlottenburg-Wilmerdorf),

24. September: 9.30 bis 17 Uhr, Hallen am Borsigturm in Tegel.

26. September: 9.30 bis 17 Uhr, Hermann-Ehlers-Platz in Steglitz.

27. September: 9.30 bis 17 Uhr, Jelbi-Mobilitätsstation am U-Bahnhof Elsterwerdaer Platz in Hellersdorf.

29. September: 9.30 bis 17 Uhr, Tempelhofer Hafen.

Zusätzlich zur aktuellen Infotour veranstaltet die Senatsverwaltung anlässlich des Internationalen Autofreien Tages am 22. September den Spielstraßenaktionstag. Rund 40 Straßen in ganz Berlin werden für einen Tag zu Spiel- und Nachbarschaftsstraßen.

Die Infotour ist Teil einer Informationskampagne der Senatsverwaltung, die rund um die Europäische Woche der Mobilität stattfindet. Die Informationskampagne zur Mobilitätswende zeigt unter dem Motto „Für mehr Berlin“ die Ziele und Maßnahmen des ökokogischen und klimasfreundlichen Umbaus des Verkehrssystems in Berlin auf.

Weitere Informationen zur Infotour und zum Aktionstag gibt es online.

