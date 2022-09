Cottbus wählt eine neue Stadtspitze

Cottbus (dpa/bb) – In Cottbus wird an diesem Sonntag eine neue Stadtspitze gewählt. Rund 79.000 Einwohnerinnen und Einwohner sind zu der Entscheidung aufgerufen, wer für die nächsten acht Jahre auf den Chefsessel der Stadt im Strukturwandel kommt. Ins Rennen gehen sechs Kandidaten und eine Kandidatin: Thomas Bergner (CDU), Tobias Schick (SPD), Lars Schieske (AfD), Sven Benken (Unser Cottbus), Lysann Kobbe (Die Basis), Felix Sicker (FDP) und Johann Staudinger (Einzelbewerber).

Die Wahl in der zweitgrößten Stadt Brandenburgs mit knapp 100.000 Einwohnern wird mit Spannung erwartet. Bei der Kommunal- und der Landtagswahl 2019 ging die AfD jeweils als stärkste Kraft hervor, die zwei AfD-Kandidaten holten bei der Landtagswahl Direktmandate. Bei der Bundestagswahl 2021 ging das Mandat an die SPD, die AfD lag dahinter. In Deutschland gibt es derzeit keinen Oberbürgermeister, den die AfD stellt. Der Verfassungsschutz hatte die AfD Brandenburg im Jahr 2020 als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft.

Cottbus gilt laut Verfassungsschutz als Schwerpunkt des Rechtsextremismus in Brandenburg. Der bisherige Amtsinhaber Holger Kelch (CDU) tritt bei der Wahl aus gesundheitlichen Gründen nicht wieder an. Die Wahllokale öffnen von 8.00 bis 18.00 Uhr. Mit dem vorläufigen Endergebnis wird gegen 21.00 Uhr gerechnet.