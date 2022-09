Autoeinbrecher bei Tat beobachtet und gefasst

Berlin (dpa/bb) – Zwei Autoeinbrecher sind in Berlin-Treptow bei ihrer Tat beobachtet worden, einer von ihnen wurde später gefasst. Ein Zeuge alarmierte am Freitagabend die Polizei, weil er aus seiner Wohnung sah, wie ein Mann die Seitentür eines Transporters aufbrach, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Dieb lud Gegenstände aus dem Wagen in ein in der Nähe geparktes Auto. Ein anderer Mann passte auf. Beide fuhren ab. Die eintreffenden Polizisten stoppten den ersten Wagen und nahmen den Fahrer fest. Im Kofferraum fanden die Polizisten mehrere Werkzeuge aus dem Transporter, außerdem hatte der mutmaßliche Dieb keinen Führerschein und das Auto war nicht zugelassen. Dem zweiten Mann gelang die Flucht.