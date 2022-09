Kiezspaziergang durchs Rheingauviertel

Der 235. Kiezspaziergang führt Bezirksstadtrat Fabian Schmitz-Grethlein am 10. September 2022, ab 14 Uhr, durch den Süden Wilmersdorfs, das Rheingauviertel und die Künstlerkolonie.

Gezeigt werden laut Bezirksamt architektonische Antworten der 20er- und 30er-Jahre, einer Zeit, in der Berlin wie heute dringend neuen Wohnraum schaffen musste. Der Spaziergang führt weiter zum Autobahnviadukt, einem Relikt der “autogerechten Stadt” der 70er-Jahre und zur Überbauung an der Schlangenbader Straße. Die Degewo plant in dem denkmalgeschützten Gebäudekomplex umfangreiche Sanierungen. Den Abschluss bilden der Rüdesheimer Platz und der Weinbrunnen, den dieses Jahr wieder Winzer aus dem Rheingau-Taunus-Kreis bewirtschaften.

Verschiedene Baustile zu entdecken

„Auf unserem Rundweg treffen wir auf verschiedene Baustile und -zeiten, die in ihren Epochen jeweils wegweisend waren und bis heute hohe Wohnqualität bieten“, so Bezirksstadtrat Fabian Schmitz-Grethlein. Der Spaziergang startet am Ludwig-Barnay-Platz zwischen Laubenheimer und Bonner Straße. Am besten zu erreichen ist der Treffpunkt vom U-Bahnhof Breitenbachplatz (U3) und über die Bushaltestelle Laubenheimer Straße (101, 248).

Die Teilnahme ist wie immer kostenfrei, jeder ist willkommen.

