Die Weihnachtsbeleuchtung am Kudamm bleibt wohl aus

Das was bereits viele befürchtet haben, wird nun leider wahr: die so beliebte und wunderschön hergerichtete jährlicheWeihnachtsbeleuchtung am Kudamm wird es in diesem Jahr so wohl nicht geben. Der Senat hat offenbar beschlossen, dass die Lichter in der bekanntesten Einkaufsstraße der Hauptstadt erst einmal aus bleiben.

Die berühmte weihnachtliche Beleuchtung, die unter anderem auch riesige Figuren wie einen Schneemann oder eine leuchtende Eisenbahn umfasst, ist mit 600.000 Euro eine teure Investition, die sich allerdings für die Händler am Kudamm zum großen Teil lohnte.

Keine Unterstützung von Senat und Bezirksamt

Einkaufen in weihnachtlicher Atmosphäre am Kurfürstendamm ist für viele Berliner und Berlinerinnen, aber auch für Touristen inzwischen eine echte Tradition und auch Sensation. Auf einer Länge von 4,5 Kilometern und verteilt auf 554 Straßenbäumen war es auch besonders für Autofahrer, die von der angrenzenden Stadtautobahn auf den Kudamm fuhren, ein beeindruckender Anblick, der die Weihnachtszeit perfekt einleitete.

Laut der B.Z. will der Senat das aber nicht finanziell unterstützen, noch nicht mal zu einem gewissen Teil. Das habe die AG City am vergangenen Donnerstag mitgeteilt. Auch das Bezirksamt Charlottenburg Wilmersdorf weigere sich, zu helfen.

Schwere Enttäuschung für die Händler

Ein Schlag ins Gesicht für den Handel! Laut der B.Z. erklärte der AG-City- Vorstandsvorsitzende Klaus-Jürgen Meier, dass die Entscheidung eine schwere Enttäuschung sei, besonders auch für den Tourismus, sowie für Familien und Kindern. Immerhin habe die berühmte Kudamm-Beleuchtung zu Weihnachten für ein „heimisches Gefühl“ gesorgt, das „gerade in diesen Zeiten für die Menschen von Bedeutung ist“.

Unter den Linden und auf der Friedrichstraße sah es bereits in den letzten Jahren eher dürftig aus, was die Weihnachtsbeleuchtung betrifft. In diesem Jahr wird es laut des Senats nun auch dort zur besinnlichsten Zeit des Jahres dunkel bleiben.

Text: Red / Sophia Völkel