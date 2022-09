Die Bäkestraße in Steglitz-Zehlendorf ist in beiden Richtungen gesperrt.

Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin mitteilt, haben am Donnerstag Bauarbeiten an Gasleitungen an der Bäkestraße in Lichterfelde begonnen.

Daher wurde die Bäkestraße im Bereich der Brücke in beiden Richtungen gesperrt.

