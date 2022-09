Umweltbehörde entscheidet über Kraftwerksblöcke

Potsdam (dpa/bb) – Über eine Ausnahmegenehmigung für ein Wiederanfahren von zwei Kohlekraftwerksblöcken in Jänschwalde zur Sicherung der Energieversorgung entscheidet das Brandenburger Landesamt für Umwelt (LfU) nach dem 16. September. Bis dahin seien noch Einwendungen möglich, teilte das Umweltministerium am Donnerstag auf Anfrage mit. Der Ausnahmebescheid befindet sich demnach seit dem 22. August in der Öffentlichkeitsbeteiligung. «Nach Ablauf der Einwendungsfrist wird das LfU die rechtzeitig erhobenen Einwendungen prüfen und eine abschließende Entscheidung treffen», erklärte Ministeriumssprecherin Frauke Zelt.

Bei einem möglichen Wiederhochfahren der Kraftwerksblöcke geht es vorrangig um die Stromversorgung. Die Leag hatte gefordert, die Kraftwerksblöcke E und F in Jänschwalde, die derzeit in Sicherheitsbereitschaft sind und keinen Strom mehr produzieren, von Auflagen für die Emissionen zu befreien. Die Blöcke erfüllen nach Angaben des Energieunternehmens die Grenzwerte nicht, eine Nachrüstung sei in der erforderlichen Zeit nicht machbar. Das Landesumweltamt soll nun dafür eine Ausnahmegenehmigung prüfen. Dabei geht es um den Umgang mit Luftverunreinigungen.

Nach Aussage von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) läuft derzeit alles planmäßig, so dass ab Oktober zwei 500-Megawatt-Blöcke des Kohlekraftwerks Jänschwalde in der Lausitz zusätzlich wieder ans Netz gehen und damit die deutsche Energieversorgung unterstützen könnten.