Die Band Rammstein geht in nächstem Jahr auf Europa-Tour und macht auch Halt in Berlin. Am 15. und 16. Juli 2023 spielen die Musiker rund um Frontsänger Till Lindemann im Olympiastadion. Der Vorverkauf für das Event ist heute, am 08. September 2022 um 10 Uhr gestartet, allerdings nicht ohne Schwierigkeiten.



Heute um 10 Uhr konnten Fans der Band in den Ticketshops zuschlagen, Mitglieder des Rammstein-Fanclubs „LIFAD“ konnten bereits am 06. September Karten erwerben. Doch es gibt offenbar massive Probleme, was die Kategorien betrifft.

Völliges Chaos bei den Kategorien

Eventim teilte zwar die Plätze in Kategorien ein, doch die Angabe, wo sich diese befinden, fehlte. Fans kauften also ihre Tickets (die sich zwischen 96,80 Euro und 149,60 Euro bewegen) ohne zu wissen,von welchem Standort sie das Spektakel anschauen und ob es sich um Sitz-oder Stehplätze handelt.

Im Internet hagelte es für Eventim mächtig Kritik, es herrscht noch immer Verwirrung bei den Nutzern, die schnell ein Ticket ergattern wollten, besonders wenn es um den begehrtesten Platz direkt vor der Bühne geht, der sogenannten Feuerzone. Rammstein sind bekannt für ihre aufwendigen und außergewöhnlichen Pyro-Shows. Doch in welcher Kategorie diese Feuerzone nun enthalten ist, wurde ebenfalls nicht ersichtlich.

Noch mehr Probleme – aber eine gute Neuigkeit

Inzwischen hat die Ticket-Plattform das Problem so weit behoben, dass direkt die Feuerzone gewählt werden kann. Doch bei den Kategorien der Sitzplätze ist noch immer nicht ersichtlich, wo man denn nun eigentlich sitzen wird.

Auch weitere Probleme verhagelten den Fans mächtig die Freude auf das Konzert. So hingen offenbar viele während der Ticketbuchung in einer Warteschleife, doch danach seien keine Karten mehr verfügbar gewesen.

Für Berliner Fans gibt es aber immerhin gute Nachrichten: aufgrund der hohen Nachfrage wird es in der Hauptstadt ein Zusatzkonzert der Band geben. Rammstein tritt noch einmal am 18. Juli im Berliner Olympiastadion auf. Na hoffentlich wissen die Fans dann bis dahin auch, wo sie stehen oder sitzen werden.

Text: Sophia Völkel