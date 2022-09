Vom 1. September bis 5. Oktober haben Radfahrer die Möglichkeit, neue Radwege in Spandau zu entdecken – und gleichzeitig zu gewinnen. Die Aktion wurde von der Wirtschaftsförderung und dem Portal komoot initiiert.

Gleich vier zentrale Radrouten kreuzen den Bezirk: der Berliner Mauerweg, der Radweg Berlin-Kopenhagen, der Havel- und der Havellandradweg. Dazu gibt es viele vermeintlich weniger bekannte Strecken, auf denen Radfahrfans die Schönheit Spandaus erleben können.

Vorschläge erwünscht

Aktuell können Interessierte mit dem Portal komoot genau diese Routen und neue Wege im Bezirk kennenlernen. In der Collection mit dem passenden Namen ‚Spandau – DEIN Eldo-Rad-o‘ werden fünf Routen vorgestellt, die getestet werden können. Angefangen von einer kleinen Runde um den Tegeler See über eine Tour in den Grünen Süden bis hin zur thematischen Radroute ‚Produktion + Munition‘ ist garantiert für jeden etwas dabei. Ein Feedback ist ausdrücklich erwünscht – ebenso Vorschläge zu alternativen Routenführungen.

„Was gibt es Schöneres, als im Herbst den Bezirk vom Fahrrad aus zu erkunden? Ich lade alle Spandauer und Spandau-Besucher ein, sich auf ihr Fahrrad zu schwingen und auf Entdeckungstour zu gehen. Wir freuen uns auf viele Teilnehmer, tolle Feedbacks und wir sind vor allem sehr gespannt auf die neuen Touren und Perspektiven“, freut sich Bezirksbürgermeisterin Dr. Carola Brückner über das Projekt.

Geschenkkörbe zu gewinnen

Alle, die für sich selbst ihre (eigene) Lieblingsroute im Bezirk gefunden haben, sind aufgerufen, diese mit der Community zu teilen. Die schönsten Routen werden im Anschluss bewertet, in einer neuen Collection zusammengefasst und der Community vorgestellt. Zu gewinnen gibt es insgesamt drei Geschenkkörbe im Wert von je 70 Euro. Die Teilnahmebedingungen sind in der Collection beschrieben.

Darüber hinaus können komoot-Neulinge bis zum 18. September das sogenannte Regionenpaket Berlin-Potsdam-Havelland kostenlos freischalten, das normalerweise 8,99 Euro kostet.

Text: red