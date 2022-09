Kunsterlebnisse in den Gerichtshöfen

Ein ganzes Wochenende im Zeichen der Kunst: Am 10. und 11. September laden die Gerichtshöfe wieder zu „KUNST Nacht & Tag“ ein.

46 Kunstschaffende zeigen in den Ateliers und Werkstätten am Samstag von 16 Uhr bis Mitternacht sowie Sonntag von 13 bis 18 Uhr eine große Auswahl aktueller Arbeiten aus den unterschiedlichsten künstlerischen Bereichen.

„Trotz Umbau- und Renovierungsarbeiten gibt es in diesem Jahr dank der Gesobau wieder eine kuratierte Gäste-Etage, in der 13 Gastkünstlerinnenund -künstler ihre Werke ausstellen“, heißt es von den Veranstaltern. Das Spektrum reicht von Malerei, Zeichnung, Grafik, Papierarbeiten, Scherenschnitt, Fotografie, Schmuckdesign, Skulptur und Objekten bis zu Collage/Decollage, Mixed Media, Installation und Performance. Interessierte Besucher sind herzlich eingeladen durch die sechs historischen Gewerbehöfe zu streifen und treppauf, treppab das Innenleben der Gebäude zu erkunden. Wie immer geben die Künstler einen Einblick in ihre Arbeit und die verwendeten Techniken.

Kostenlose Touren

Am Infostand und in den Durchgängen der Höfe sind Informationen zu den beteiligten Kunstschaffenden und Lagepläne der Ateliers zu finden. Für das leibliche Wohl sorgen ein kleines aber feines Angebot an Speisen und Getränken und Sitzgelegenheiten unter Schirmen. Wer aufmerksam durch die Ateliers wandert, kann zudem beim beliebten Art Quiz echte Kunst gewinnen und auch die kostenlosen kommentierten Ateliertouren finden wieder statt. Um eine Eintrittspende von einem Euro wird gebeten.

Die Gerichtshöfe sind seit rund 40 Jahren mit ihren Ateliers und Kunstevents ein wichtiger Knotenpunkt für zeitgenössische Kunst in der Stadt. Seit 2020 werden einige Ateliers und Wohnungen saniert.

Text: kr/red