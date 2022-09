Kombibad Mariendorf hat wieder geöffnet

Für alle Mariendorfer, die gerne schwimmen, gibt es gute Neuigkeiten: das Kombibad in Ankogelweg hat wieder geöffnet. In der vergangenen Woche hatte ein Wasserrohrbruch das gesamte Schwimmbad lahmgelegt, sowohl die Halle, als auch das Sommerbad mussten ersteinmal geschlossen werden.

Die Behebung des Problems nahm einige Tage in Anspruch, denn eine Trinkwasserleitung war durch ein Leck gesprengt worden, die Hauptwasserversorgung musste unterbrochen werden. Am Montag war das Ganze zwar repariert worden, doch das Wasser im Hallen-und Sommerbad musste neu gechlort werden und die Sicherheit für Gäste musste noch einmal geprüft werden.

Nicht die erste Schließung

Finanziell war es kein gutes Jahr für das Kombibad in Mariendorf. Es gab bereits im Juli mitten im Sommer einen Defekt in dem Gebäude. Durch Betonschäden musste das Gebäude komplett geschlossen werden für Besucher, hatte dadurch eine Menge Einbußen zu verzeichnen. Durch die ständigen Schließungen steht das Bad bei Stammgästen und anderen Besuchern in der Kritik, da auch Öffnungstermine immer wieder verschoben worden seien, berichtet die Berliner Morgenpost.

Nun dürfte das Kombibad zumindest erst mal wieder für längere Zeit geöffnet sein – hoffentlich.

