Heutiges Seeed-Konzert in Berlin droht Absage

Eine Unwetterfront schiebt sich nach Berlin und könnte für Chaos in der Hauptstadt sorgen. Die Wetterlage könnte sich eventuell sogar so sehr verschärfen, dass das angesetzte Seeed-Konzert für heute Abend in der Waldbühne abgesagt werden muss.



Bereits für den Nachmittag erwartet der Deutsche Wetterdienst heftige Unwetter mit Regenschauern und Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h und 65 km/h.

Fans spekulieren wegen Konzert-Absage

Auf Twitter und Co macht sich Aufregung bei den Fans breit, die eigentlich um 18 Uhr in der Berliner Waldbühne zu Songs wie „Dickes B“ und „Augenbling“ feiern wollen. Laut der Berliner Morgenpost teilte der Veranstalter des Konzerts mit: „Natürlich haben auch wir den Wetterradar im Blick. Bei Regen findet das Konzert statt, nur bei einer offiziellen Unwetterwarnung wird es abgesagt.“

Vielleicht haben aber Frontsänger Peter Fox, sowie die Tausende von Fans Glück: gegen Abend soll sich der Himmel vom Havelland Richtung Berlin möglicherweise schon wieder aufklaren.