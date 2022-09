Herbstrummel startet auf dem Zentralen Festplatz

Vom 9. September bis zum 9. Oktober bespielt der Schaustellerverband Berlin den Zentralen Festplatz am Kurt-Schumacher-Damm wieder mit mehr als 70 Attraktionen und Fahrgeschäften.

Herbstzeit ist Rummelzeit. Am 9. September startet deshalb der traditionelle Herbstrummel auf dem Zentralen Festplatz zwischen Wedding und Reinickendorf. Neben zahlreichen Fahrgeschäften finden Besucher einige Rummel-Leckereien und weitere Attraktionen.

Zahlreiche Attraktionen

Bei freiem Eintritt zum Festgelände erwarten die Besucher auch in diesem Jahr verschiedene Highlights wie die Wildwasserbahn Atlantis Rafting, der Kettenflieger oder das heimelige Partyhaus. Außerdem stehen wieder Höhenfeuerwerke am ersten und letzten Festwochenende an. Die Bergmann Eventgastronomie öffnet zudem erstmalig die Türen ihres rustikalen Partyhauses, das Hütten-Musik und gute Stimmung verspricht.

Der Herbstrummel am Kurt-Schuhmacher-Damm hat Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 21 Uhr, Freitag von 14 bis 22 Uhr, Samstag von 13 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 21 Uhr geöffnet.

Text: red