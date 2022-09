Beuys-Bestand aus Sammlung Marx nun Schenkung für Stiftung

Berlin (dpa) – Wichtige Werke von Joseph Beuys (1921-1986) aus dem Bestand des vor zwei Jahren gestorbenen Sammlers Erich Marx sind als Schenkung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz überschrieben worden. Ein entsprechender Vertrag wurde mit dem Sohn Axel Marx unterzeichnet, wie die Stiftung am Donnerstag in Berlin mitteilte.

Einige der Werke sind bereits im Hamburger Bahnhof, Museum für Gegenwart in Berlin zu sehen. Für die Installation «Das Kapital Raum 1970-1977» ist im Museum des 20. Jahrhunderts, das gerade für 450 Millionen Euro am Kulturforum entsteht, ein eigener Raum geplant. Die übrigen Werke der Sammlung Marx bleiben den Angaben zufolge weiterhin als Leihgaben in den Berliner Museen.

Der Kunstmäzen Erich Marx (1921-2020) konzentrierte sich beim Aufbau seiner Sammlung auf wenige Künstler wie Andy Warhol, Cy Twombly, Anselm Kiefer, Robert Rauschenberg, Roy Liechtenstein oder Beuys. Die Sammlung wurde erstmals 1982 in der Neuen Nationalgalerie gezeigt. Um dieser Sammlung in Berlin einen Ort zu geben, wurde der Hamburger Bahnhof zum Museum für Gegenwart ausgebaut.