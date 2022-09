Berlin (dpa/bb) – In der Nacht haben in Berlin wieder Autos gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Zunächst stand demnach am frühen Donnerstagmorgen in der Lohmühlenstraße in Berlin-Alt-Treptow ein Auto komplett in Flammen. Später brannte in der Straße Am Juliusturm in Berlin-Spandau ein Wagen. Die Ursache für die Brände war zunächst noch unklar.