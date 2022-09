Berliner Klimatag lädt am Samstag zum Diskutieren und Mitmachen

Es steht schlecht ums Klima, das sagen nicht nur die Nachrichten der vergangenen Wochen, sondern auch Forscher und Umweltaktivisten. Mit denen kann man am Berliner Klimatag ins Gespräch kommen – doch der Tag bietet noch vieles mehr.

Schmelzende Gletscher in den Alpen, Überschwemmungen in Pakistan, Ausgetrocknete Flüsse in Italien, Frankreich und sogar Deutschland. An schlechten Meldungen rund ums Klima mangelt es derzeit nicht.

An diesem Samstag, den 10. September, bietet der Berliner Klimatag auf dem RAW-Gelände (Revaler Str. 99, 10245 Berlin) die Möglichkeit, gemeinsam fürs Klima einzutreten, sich vor Ort über aktuelle Klimathemen und die Berliner Klimapolitik zu informieren, mit Wissenschaftlern ins Gespräch zu kommen und Kultur zu genießen.

Strom vom eigenen Balkon

Auf über 20.000 Quadratmetern werden an diesem Tag rund 80 Ausstellende aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft vertreten sein. Präsentiert werden auf mehreren Bühnen diverse Vorträge, Diskussionsveranstaltungen, aber auch Theater und Livemusik.

Im sogenannten Meet-the-Scientists-Programm stellen Forschende zudem klimaschützende Innovationen vor und bieten Raum für Fragen. Wer will, kann die Berliner Klimaschutz-Konzepte diskutieren oder selbst bei einem Workshop mitmachen. Zum Beispiel bei dem Do-it-yourself-Kurs zum Bau einer Photovoltaikanlage für den eigenen Balkon! Der Eintritt ist an diesem Tag kostenlos.

Text: red/su