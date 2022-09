Wasserfreunde Spandau 04 verpflichten Russen Shepelev

Berlin (dpa/bb) – Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 hat einen hochkarätigen Neuzugang erhalten. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, stößt mit Roman Shepelev ein russischer Nationalspieler von Sintez Kasan zum Team des ebenfalls neuen griechischen Trainers Athanasios Kechagias. Shepelev weist 150 Einsätze in der russischen Nationalmannschaft auf und nahm mit dieser an mehreren Europameisterschaften teil.

Sein Wechsel nach Berlin war nicht einfach, nachdem er auf das Visum zur Einreise nach Deutschland viele Wochen warten musste. Dmitrii Kholod, Leistungsträger der Spandauer, freut sich besonders, mit seinem russischen Teamkollegen für die Wasserfreunde auf Torejagd zu gehen.