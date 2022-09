Vor Abberufung: Unterschriftensammlung für Bezirksbürgermeister von Dassel

Vor der morgigen Sitzung des Bezirksparlaments in Mitte ruft die Europabeauftragte des Bezirks zu einer Solidaritätsbekundung für Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel auf.

Am 8. September um 17.30 Uhr beginnt die nächste Sondersitzung des Bezirksparlaments. Für Noch-Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) düfte es die letzte dieser Art sein. Immerhin geht es in dieser Sitzung vor allem um seine Abberufung als Mittes Bürgermeister. Einen Rücktritt hatte dieser bislang ausgeschlossen.

Unterschriftenaktion für den Bezirksbürgermeister

Vor der Sitzung hat die Europabeauftragte des Bezirks, Marina Mantay, jetzt in einem offenen Brief zu einer Unterschriftenaktion für den Grünen-Politiker aufgerufen. Mit diesen wolle sie den Bezirksbürgermeister „emotional unterstützen“. Darin ruft sie unter anderem dazu auf, Fehler zu verzeihen und den Politiker nicht „gehen zu lassen“. Er sei eine Bereicherung für den Bezirk und „ein großer Gewinn für Mitte“, heißt es außerdem in dem Brief.

Auch bei den 3.000 Mitarbeitern des Bezirks sei der Grünen-Politiker sehr beliebt. Die anderen BVV-Mitglieder ruft sie dazu auf, in sich zu gehen und ihre Entscheidung noch einmal zu überdenken. Zumindest bei den Fraktionen der FDP und CDU im Bezirk kommt die Aktion nicht gut an. „Frau Mantay darf und soll sich als Privatperson gerne politisch und auch in einer Partei engagieren. Als Europabeauftragte des Bezirksamts wäre aber Zurückhaltung geboten. Das wird zu klären sein“, twittert etwa der FDP-Fraktionsvorsitzende, Bastian Roet.



Abwahl nicht mehr zu verhindern

Ende August hatte von Dassel, der im Zusammenhang mit einem Stellenbesetzungsverfahren in der Kritik steht, fest mit seiner Abwahl rechne. Ihm sei bewusst, dass ein solcher Schritt nicht mehr zu verhindern sei, schrieb der Grünen-Politiker in einem Brief an Parteimitglieder. Er werde die verbleibenden zwei Wochen nutzen, um seine Ämter „gut auf eine Nachfolge vorzubereiten“.

Text: kr