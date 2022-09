Union-Abschlusstraining vor Europa-Auftakt ohne Siebatcheu

Berlin (dpa) – Union Berlin hat das Abschlusstraining vor dem Auftakt in der Europa League im Stadion An der Alten Försterei ohne Stürmer Jordan Siebatcheu bestritten. Der Neuzugang hatte am Wochenende schon das Spiel gegen Bayern München wegen muskulärer Probleme verpasst und fehlt nun wohl auch am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) gegen Royale Union Saint-Gilloise aus Belgien.

Innenverteidiger Diogo Leite trainierte nach seiner Brustkorbprellung individuell, dürfte für das Spiel aber auch noch keine Option für Trainer Urs Fischer sein. Dafür war Mittelfeldspieler Janik Haberer mit im Training, der das Spiel gegen Bayern verpasst hatte, um bei seiner kurz vor der Geburt ihres Kindes stehenden Partnerin zu sein.