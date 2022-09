Glühende Berge: Der Herbst in Südtirol

In den Bergen kehrt Ruhe ein und die frische Luft sorgt für gestochen scharfe Fernsichten. Während der goldenen Jahreszeit kommen Genießer in Südtirol voll auf ihre Kosten.

Im Tal reifen die Trauben, an den Berghängen färben sich die Laubwälder goldgelb und am Horizont glühen die felsigen Gipfel der Dolomiten im roten Licht in der tiefstehenden Sonne. Der Herbst ist in Südtirol eine Zeit für Genießer.

Das Vieh wird ins Tal getrieben, der Wein gelesen und die Früchte geerntet. Ab September werden zum magischen Naturschauspiel der Enrosadira, der „brennenden Berge“, beispielsweise in Gröden geführte Sonnenuntergangswanderungen angeboten. Wer die Morgenluft liebt, kann auf Sonnenaufgangswanderungen dem Licht entgegengehen. Bis Anfang November werden zum Beispiel von der Seiser Alm aus geführte Touren mit Bergfrühstück angeboten. Ganz Südtirol feiert die Erntesaison mit saisonalen Themenwanderungen und kulinarischen Festtagen.

Geführte Bergtouren

Entlang der Weinlehrpfade an der Südtiroler Weinstraße lernen Wanderer viel Wissenswertes über den Anbau und die Verarbeitung der Trauben kennen. In Kellereien kann man die edlen Tropfen dann auch probieren.

Allein in Bozen und Umgebung hat man die Wahl zwischen mehreren Weinwanderungen – von leichten Spaziergängen über Lehrpfade in Kaltern oder Kurtatsch über den Gewürztraminer-Weg durch die mediterranen Traminer Weinberge bis zum fünfstündigen Blauburgunderweg mit Aufstieg zum schönen Naturpark Trudner Horn.

Von Meran oder Mals aus ist der Vinschger Weinweg „Via Vinum Venostis“ mit der Vinschger Bahn gut zu erreichen. Die leichte Wanderung folgt den Waalen, die einst als Bewässerungskanäle angelegt worden sind.

Törggelen-Mahlzeiten

Authentische Genüsse der Region versprechen die herbstlichen Törggelen-Wanderungen: In Bozen, Meran, Brixen oder im Vinschgau führen beschwingte Spaziergänge in die Anbaugebiete von Wein und Kastanien, die anschließend nach altem Brauch auf den Tisch kommen. Zu einer typischen Törggelen-Mahlzeit gehören Traubenmost und junger Wein, geröstete Kastanien, Speck und Kaminwurzen aus eigener Herstellung, Roggenbrot und einfache Gerichte aus der Bauernküche Südtirols. In Meran bietet das Traubenfest mit seinem traditionellen Umzug in diesem Jahr am 16. Oktober lebendige Einblicke ins Brauchtum. Und vom 4. bis 8. November steigt im Kurhaus das exquisite Merano Wine Festival.

Quelle: djd