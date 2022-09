Füchse Berlin feiern Kantersieg bei der HSG Wetzlar

Berlin (dpa/bb) – Die Füchse Berlin haben auch ihr zweites Spiel in der Handball-Bundesliga gewonnen. Nach dem Auftaktsieg am Sonntag gegen Göppingen siegten die ambitionierten Berliner auch am Mittwochabend souverän bei der HSG Wetzlar mit 37:25 (18:11). Damit bleiben die Füchse verlustpunktfrei in der Spitzengruppe. Beste Berliner Werfer waren Tim Freihöfer mit acht und Fabian Wiede und Lasse Andersson mit je sechs Toren.

Bei den Füchsen vertrat erneut Manager Bob Hanning den erkrankten Cheftrainer Jaron Siewert. In der Anfangsphase taten sich die Gäste noch schwer, hatten gleich zwei Aluminium-Treffer und waren einige Male zu unkonzentriert. So lagen sie schnell 1:3 zurück. Doch wachten die Berliner danach auf.

Vor allem in der Defensive standen die Füchse nun kompakter. Keeper Dejan Milosavljev glänzte mit einigen Paraden. So kamen die Berliner immer wieder zu schnellen und einfachen Toren. Sie bestraften jeden Wetzlarer Fehler und setzten sich Mitte der ersten Hälfte mit einem 8:0-Lauf ab.

Das war die Entscheidung. Denn auch im zweiten Durchgang hatten die Berliner alles im Griff. Knapp zehn Minuten vor dem Ende wurde der Vorsprung erstmalig zweistellig (31:21). Die Gäste blieben bis zum Ende dominant.