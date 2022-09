Am Wochenende wird wieder im Tierpark gelaufen

Am 10. und 11. September können Laufbegeisterte wieder durch den Tierpark laufen. Beim 10. Volvo Tierparklauf werden erneut Tausende Teilnehmer erwartet.

Einmal durch den Tierpark laufen: Am 10. und 11. September haben Berliner dazu erneut Gelegenheit. Dann öffnet der Tierpark seine Türen für Läufer aus ganz Berlin und Brandenburg. Neben einer 5-Kilometer-Distanz gibt es wie gewohnt auch eine 10-Kilometer-Strecke. Außerdem finden beim diesjährigen Tierparklauf am 10. September die offenen Berlin Brandenburger Straßen-Meisterschaften über fünf Kilometer statt. Zugelassen sind Läufer mit einem Startpass.

Noch Startplätze verfügbar

Aufgrund des limitierten Platzes im Tierpark sind die Läufe auf maximal 1.000 Teilnehmer beschränkt. Der 5-Kilometer-Lauf am 10. September ist bereits ausgebucht. Für die 10-Kilometer-Strecke und die beiden Läufe am Sonntag gibt es aber noch freie Startplätze in der Nachmeldung. Diese sind inklusive Tierpark-Eintritt und kosten 32 Euro (5 Kilometer) und 40 Euro (10 Kilometer).

Der Kinderlauf über 1,3 Kilometer kostet zehn Euro, der Bambinilauf ebenfalls (Kinder von fünf bis acht Jahre).

Die Strecke

Die Strecke verläuft komplett auf dem Gelände des Tierpark Berlin. Jeder Kilometer der Strecke ist durch ein Kilometerschild gekennzeichnet. Eine Runde ist 5 Kilometer lang und wird von den 5 Kilometer-Läufern entsprechend einmal, von den 10 Kilometer-Läufern zwei Mal gelaufen.

Die Anreise

Die Veranstalter von „Berlin läuft“ empfehlen die Anreise mit dem ÖPNV: Am schnellsten geht es mit der U5 bis zum Halt Tierpark, mit den Tram-Linien 21,27, 37, M17 (Am Tierpark/A.-Kowalke-Str.) oder dem Bus 194.

Der Zutritt ist nur am Eingang Schloss Friedrichsfelde möglich.

