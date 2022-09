Vollsperrung: Bauarbeiten am Adlergestell

Die Fahrbahn des Adlergestells wird saniert. Bis zum 11. September drohen lange Staus.

Am 6. September haben Bauarbeiten am Adlergestell in Treptow-Köpenick begonnen. Zwischen dem 6. und 11. September wird die Fahrbahndeckschicht zwischen der Abzweigung Grünau und dem S-Bahnhof Grünau saniert.

Für die Arbeiten wird dieser Abschnitt der stark befahrenen Verbindung zum südöstlichem Stadtrand voll gesperrt. Das teilt die Verkehrsinformationszentrale Berlin mit.

Eine Umleitung ist ausgeschildert. Der Verkehr in Richtung Grünau wird während der Bauzeit über die B96a weiter über die Paradiesstraße und die Buntzelstraße in Bohnsdorf geführt. Weitere Informationen gibt es hier.

