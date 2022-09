Nach dem Wahldebakel 2021: Berlin bekommt Landeswahlamt

Nachdem es bei der Wahl in Berlin 2021 zu reichlich Chaos und im Anschluss sogar Forderungen nach einer Wahlwiederholung kam, soll die Stadt nun ein Landeswahlamt bekommen. Das gab Innensenatorin Iris Spranger (SPD) heute nach der Sitzung des Senats bekannt.

Der Verwaltungswissenschaftler Stephan Bröchler wird ab 1. Oktober dieses Jahres neuer Landeswahlleiter in Berlin. Auch das entschied der Senat heute in seiner Sitzung. Der Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) in Berlin gehörte bereits der Expertenkommission Wahlen in Berlin an.