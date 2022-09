Marie Séférian Quartett live zum Tag der offenen Tür der Musikschule

Am 24. September 2022 lädt die Musikschule Friedrichshain-Kreuzberg zum Tag der offenen Tür. Später am Abend gibt es zudem noch ein Jazz-Konzert im Samariterkiez.

Los geht’s am 24. September (Samstag) um 15 Uhr, ab dann steht die Musikschule in der Zellestraße 12 allen interessierten Familien, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen offen. Im ganzen Haus können Geige, Trompete, Saxophon, Klavier, Gitarre und viele weitere Instrumente ausprobiert werden.

Jazzkonzert im Samariterkiez

Natürlich wird auch an den Nachwuchs gedacht: Für Kinder wird es ein großes Instrumentenquiz geben. Auf der Open-Air-Bühne spielen Schülerbands und im Konzertsaal kann man den Orchestern der Musikschule zuhören. Um 18 Uhr präsentieren sich die Sänger und Gesangsensembles mit Pop, Jazz und Klassik im Konzertsaal.

Zum abendlichen Jazzkonzert im Samariterkiez ab 19:15 Uhr spielen Flexkögel und das Marie Séférian Quartett auf der Open-Air-Bühne ein Jazzkonzert, zu dem alle Anwohner eingeladen sind. Der Eintritt ist an diesem Tag natürlich frei, auch für die Open-Air-Konzerte. Diese sind übrigens Teil von „Draußenstadt„.

Die Musikschule Friedrichshain-Kreuzberg hält ein breites Angebot für Menschen jeden Alters an den beiden Standorten in Friedrichshain und in Kreuzberg bereit. Mehr Infos finden Sie hier.

Auf einen Blick

Wann: Samstag, 24. September 2022

Samstag, 24. September 2022 Zeit: 15 Uhr bis 19 Uhr Tag der offenen Tür, ab 19:15 Uhr Jazzkonzert

15 Uhr bis 19 Uhr Tag der offenen Tür, ab 19:15 Uhr Jazzkonzert Orte: Musikschule Friedrichshain-Kreuzberg, Zellestraße 12

Text: red/su