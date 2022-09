M100-Medienpreis geht an das ukrainische Volk

Potsdam (dpa) – Den Preis der Medienkonferenz M100 Sanssouci Colloquium erhält in diesem Jahr das ukrainische Volk. «Mit heldenhaftem Mut und unbeugsamem Willen verteidigt sich das ukrainische Volk seit Monaten gegen die brutale Invasion Russlands», teilten die Veranstalter am Dienstag mit. «Es ist ein Krieg gegen Demokratie, Freiheit und unser Wertesystem.» Die Menschen in der Ukraine verdienten Respekt, Hochachtung, Unterstützung und Solidarität.

Stellvertretend soll der frühere Profi-Boxer Waldimir Klitschko den M100 Media Award am 15. September im Schloss Sanssouci entgegennehmen. Sein Bruder, der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko, hatte die Auszeichnung selbst schon erhalten. Die Hauptrede bei der Preisverleihung hält nach Angaben der Veranstalter in diesem Jahr Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Laudatoren sind US-Botschafterin Amy Gutman und der frühere polnische Ministerpräsident Donald Tusk.

Der M100 Media Award wird seit 2005 jährlich im Rahmen der internationalen Medienkonferenz an Persönlichkeiten verliehen, die sich für Demokratie, europäische Verständigung, Meinungs- und Pressefreiheit einsetzen. Frühere Preisträger sind der ehemalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher und der Journalist Deniz Yücel.