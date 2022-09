Feuerwehreinsatz in Britz: Großbrand in BSR-Recyclinghof

Die Berliner Feuerwehr ist am Dienstagvormittag zu einem Einsatz auf einem Recyclinghof in Berlin-Tempelhof ausgerückt.

In der Gradestraße brenne es in einem Sperrmüllbunker, teilte die Feuerwehr mit. Demnach sind 65 Kräfte im Einsatz. Die Qualmwolken sind auch aus der Ferne gut sichtbar. Anwohner sollen die Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abstellen. Auch solle, so die Feuerwehr, das betroffene Gebiet gemieden werden, hieß es weiter. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Der Hof bleibt aber dennoch geöffnet, wie die BSR mitteilt. Betroffen sei lediglich die Umladestation. Weitere Infos folgen.

#Brandbekämpfung in der #Gradestraße in #Britz.

Wir sind mit 65 Einsatzkräften auf der Anfahrt oder bereits vor Ort. Update folgt. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 6, 2022

Text: red/dpa