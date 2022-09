Parkläufer bleiben dauerhaft im Volkspark Mariendorf

Testweise waren Parkläufer im Volkspark Mariendorf unterwegs. Dieser Test wird nun zur Regel.

Das Parkmanagement im Volkspark Mariendorf (Tempelhof-Schöneberg) ist aus Sicht der Verwaltung erfolgreich: Demnach haben es Parkbesucher „äußerst gut“ angenommen. Viele Konflikte seien durch die kontinuierliche Präsenz der Parkläufer nachhaltig entschärft worden. Daher hat sich der Fachbereich Grünflächen dazu entschieden, das Parkmanagement dort ab diesem Monat zu verstetigen.

Dazu Bezirksstadträtin Saskia Ellenbeck (Grüne): „Mit diesem Programm setzen wir erfolgreich auf Prävention und Kommunikation. Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist dieses nun auch auf den stark belasteten Volkspark Mariendorf auszuweiten.“

Seit September 2019 nimmt der Bezirk Tempelhof-Schöneberg an dem Pilotprojekt “Parkbetreuung“ der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz teil. Hierfür wurden im Bezirk die Grünanlagen Heinrich-von-Kleist-Park, Alice-Salomon-Park, Nelly-Sachs-Park, Kurt-Hiller-Park, Cheruskerpark, Innsbrucker Platz, Friedhof Eisackstraße sowie der Bereich rund um die Apostel-Paulus-Kirche ausgewählt.

Versiertes Personal

Bei den Parkläufern und Parkmanagern handelt es sich um sozialpädagogisch versiertes Personal deren Kernaufgabe die Analyse der Problemlagen und die Konfliktlösung zwischen Nutzern in den Grünanlagen ist. Gleichzeitig versteht sich das Parkmanagement als eine Schnittstelle zwischen den Parkbesuchenden, den Anwohnenden und der Verwaltung. Das Parkmanagement – zu erkennen an der grünen Dienstkleidung und dem Schriftzug “Parkläufer“ – ist an sieben Tagen in der Woche in den Anlagen unterwegs.

Damit die Parkbesuchenden eine Anlaufstelle für Fragen und Anregungen an das Parkmanagement haben, wurde nun zusätzlich zu den bereits vorhandenen Bürocontainern im Heinrich-von-Kleist-Park, im Nelly-Sachs-Park, im Cheruskerpark ein weiterer im Volkspark Mariendorf aufgestellt. Das Parkmanagement begrüßt Interessierte gern in dem Bürocontainer – aufgestellt an dem Parkeingang an der Prühßstraße gegenüber Hausnummer 71 – zu dem auf dem Container angegebenen Öffnungszeiten.

Text: red