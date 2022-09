Spandau setzt ein Zeichen für plastikmüllfreie Zukunft! Die Freiwilligen-Initiative Sauberer Kiez Spandau organisiert zusammen mit der KlimaWerkstatt aus Anlass des World Cleanup Days am 17. September 2022 eine Spandauer Aktionswoche in fünf Ortteilen, um möglichst viele Freiwillige für saubere, gesunde und plastikmüllfreie Parks und Straßen zu mobilisieren.

Den Auftakt bildet eine Kippensammelaktion vor dem Rathaus mit Bezirksbürgermeisterin Dr. Carola Brückner am 19.09. von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr, bei der an Rauchende auch Taschenaschenbecher verteilt und alle in einer Stunde gesammelten Kippen anschließend in einem großen durchsichtigen Behälter öffentlich präsentiert werden.

Beseitigung des Straßenmülls geht mächtig ins Geld

Die Welt vom Müll befreien – und vor der eigenen Haustür anfangen: Zum World Cleanup Day treffen sich weltweit Menschen, um gemeinsam Abfall aufzusammeln und ein Zeichen für eine saubere und lebenswerte Umwelt zu setzen. Rund 140 Liter Straßenmüll verursacht jeder Einzelne durchschnittlich laut des Verbands kommunaler Unternehmen. Die Einweg- und To-Go-Verpackungen, Plastikabfälle und Zigarettenstummel verschmutzen Grünanlagen, Gehwege und Ufer, belasten die Umwelt und die kommunalen Kassen: 700 Millionen Euro geben die Steuerzahler jährlich allein für die Beseitigung des Straßenmülls aus. Daher sind alle Spandauer:innen aufgerufene, sich an der Aktionswoche zu beteiligen oder eigene Cleanups zu starten.

Zigaretten-Kippen belasten Umwelt und Gewässer

Zum Auftakt der Aktionswoche am 19.09.2022 findet ab 17.30 Uhr eine Kippensammel-Aktion vor dem Rathaus und Bahnhofsplatz mit Bezirksbürgermeisterin Dr. Carola Brückner statt: „Wir möchten mit dieser Aktion auf das Problem achtlos weggeschnippte Kippen aufmerksam machen. Sie enthalten giftige Chemikalien und ihre Filter oft Kunststoffe, diese belasten unsere Umwelt und Gewässer, da sie durch Regen in Böden und Flüsse gelangen. In Berlin landen auf einem Quadratkilometer Freifläche bis zu unglaubliche 2,7 Millionen Zigarettenstummel so fand eine Studie der TU heraus. Ich freue mich daher über alle, die mit anpacken, um die Kippen einzusammeln“, erklärte die Bürgermeisterin.

Termine und Treffpunkte der Cleanup-Aktionswoche:

Montag 19. September, 17.30 – 18.30 Uhr

Ort: Große Kippen-Sammelaktion vor dem Rathaus Spandau / Bahnhof mit Bezirksbürger-meisterin Dr. Carola Brückner

Dienstag, 20. September, 17.30 – 18.30 Uhr

Ort: Rohrdamm / unter der Bahnbrücke

Mittwoch, 21. September, 17.30 – 18.30 Uhr

Ort: Spielplatz Saatwinkler Damm / Haselhorster Damm

Weitere Informationen finden Sie auch auf der Website der KlimaWerkstatt Spandau unter https://klimawerkstatt-spandau.de/ oder auf der Website der Initiative Sauberer Kiez Spandau www.saubererkiezspandau.de

Text: Red.