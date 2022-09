Im September erwartet Berlin einen besonderen Gast: Seine Königliche Hoheit Prinz Edward. Er ist der jüngste Sohn von Königin Elisabeth II. und gibt sich am 19. und 20. September die Ehre der Hauptstadt einen Besuch abzustatten – das hat allerdings einen besonderen Grund.

Prinz Edward wird Schülerinnen und Schüler ehren, die erfolgreich am Duke of Edinburgh’s International Award teilgenommen haben. Dabei handelt es sich um ein internationales, gemeinnütziges Programm für Jugendliche, das sich selbst als „ein globaler Rahmen für die selbstgesteuerte Persönlichkeitsentwicklung und Potentialentfaltung junger Menschen im Alter von 14 – 24 Jahren“ sieht.

Das Programm wurde 1956 von Edwards Vater, Prinz Philip, Duke of Edinburgh, gegründet und wird inzwischen in mehr als 130 Ländern, unter anderem eben auch in Deutschland, angeboten.

Bürgermeisterin Giffey freut sich auf den Besuch

Bürgermeisterin Franziska Giffey ist begeistert über den ehrenvollen und vor allem ersten Besuch des hochrangigen Mitglieds der englischen, royalen Familie.

„Wir sind froh, dass die Verleihung des Duke of Edinburgh’s International Award Germany erstmals in unserem Roten Rathaus stattfindet und wir rund 80 engagierte junge Menschen hier begrüßen dürfen“ so Giffey laut der Berliner Morgenpost. „Der Award steht unter dem Motto ‚Du kannst mehr als Du glaubst‘. Das finde ich einen großartigen Ansatz.“

Es sei laut Giffey außerdem wichtig, „junge Menschen dabei zu unterstützen, sich selber Ziele zu setzen und diese erreichen zu können – im Sport, im Engagement oder bei anderen bisher unentdeckten Talenten.“

