Einbrecher in Berlin-Lichtenberg festgenommen

Berlin (dpa/bb) – Zwei mutmaßliche Einbrecher sind in Berlin-Lichtenberg festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei kam ein 43-Jähriger in der Nacht zum Montag gerade nach Hause, als er drei Männer beim Einbruch in seine Wohnung in der Gensinger Straße beobachtete und die Polizei verständigte. Einsatzkräfte nahmen daraufhin einen 36-Jährigen im Hausflur und einen 47-Jährigen im Hinterhof fest, die beiden kamen in Gewahrsam. Polizisten stellten das Diebesgut sicher, darunter Laptops und eine Playstation. Ein dritter Verdächtiger entkam.