Am kommenden Wochenende wird die charmante Kleinstadt Erkner am südostlichen Rand von Berlin zum Austragungsort eines ganz besonderen Events. Denn in diesem Jahr ist der lokale Triathlon Erkner erstmals Teil des weltweiten Sportformats Ironman 70.3.

Ganze 12.000 Einwohner zählt die charmante Kleinstadt Erkner. Für viele Großstädter ist sie ein beliebtes Ziel, um dem Trubel der Großstadt zu entfliehen. Doch am 10. und 11. September kommen besonders die Athleten hier auf ihre Kosten. Zwischen den Wäldern und Gewässern der Seenplatte Oder-Spree können Sportler wie Zuschauer ein ganz besonderes Rennen erleben.

Am Samstag sowie Sonntag findet mit drei verschiedenen Triathlondistanzen ein Event mit internationaler Ausstrahlung in der Region statt. Darunter natürlich auch das eigentliche Highlight, der Ironman 70.3 Erkner.

Neue Strecken und mehr Teilnehmer

Im vergangenen September fand trotz Corona der 5. Erkner-Triathlon statt. Athleten aus ganz Deutschland und vielen weiteren Nationen konnten damals ein grandioses Triathlon-Wochenende feiern. Seitdem hat das Team hinter dem Erkner-Triathlon an zahlreichen Neuerungen gearbeitet. So konnte man gemeinsam mit dem deutschen Team von The Ironman Group den Ironman 70.3 Erkner ins Leben rufen. Dadurch wolle man das Rennen und das gesamte Event auf eine komplett neue Ebene heben, so die Veranstalter.

Seit dem vergangenem Jahr arbeiteten die Veranstalter bereits an neuen Strecken, die weiterhin durch attraktives Terrain führen und dem größeren Teilnehmerfeld gerecht werden sollen. Nichtsdestotrotz soll der familiäre Charakter des Rennens erhalten bleiben.

Für alle, die sich auch Mal in Sachen Triathlon probieren wollen oder auf kürzeren Distanzen Gas geben wollen, bieten die Veranstalter am Samstag, der 10. September 2022, weiterhin Strecken unterhalb der üblichen Ironman-Distanz an. Und auch die jüngeren Athleten können beim sogenannten Ironkids zeigen, was in ihnen steckt. Zudem bietet das Rennen auch Qualifikationsplätze für die VinFast Ironman 70.3 World Championship in Finnland im kommenden Jahr.

Verkehrseinschränkungen

Die Veranstalter versuchen die Einschränkungen für die Anwohner auf ein Minimum zu reduzieren. Dennoch ließen sich insbesondere auf der Radstrecke Straßensperrungen am Renntag nicht vermeiden. Die genaue Streckenführung sowie die Sperrzeiten lassen sich zudem online auf einer interaktiven Sperrzeitenkarte finden. Exakte Sperrzeiten nach Straßen können für Samstag und für Sonntag online eingesehen werden.

Von Sperrungen und Einschränkungen sind durch den Ironman 70.3 insbesondere die Straßen von Erkner, Neu Zittau, Spreenhagen und die südlichen Ortsteile von Grünheide betroffen. Weitere und stets aktuelle Infos zu Verkehrssperrungen lassen sich auf der Website des Veranstalters finden.

Text: red/su