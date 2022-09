Anlässlich der Berliner Freiwilligentage vom 9. bis 18. September sind in Pankow jede Menge Mitmach-Aktionen geplant.

Unter dem Titel „Gemeinsame Sache – Berliner Freiwilligentage“ finden vom 9. bis 18. September vielfältige Mitmach-Aktionen für freiwilliges Engagement statt. Zu den zahlreichen beteiligten Organisationen gehört auch die FreiwilligenAgentur Pankow, die alle Interessierten zu Aktionen und Veranstaltungen im Bezirk einlädt.

Engagierte Menschen

„Hereinspaziert“ heißt es bei der FreiwilligenAgentur Pankow am 9. September

Zum Beginn der Freiwilligentage öffnet die FreiwilligenAgentur Pankow von 14 bis 17.30 Uhr ihre Türen in der Berliner Allee 124.

Wer sich für eine freiwillige Tätigkeit in Pankow interessiert, kann auf der Homepage der FreiwilligenAgentur in einer Datenbank aus über 300 Angeboten auswählen oder sich unter Tel. 030-25 09 10 01 bzw. info@ehrenamt-pankow.berlin beraten lassen.

Ehrenamtliche und Menschen, die es werden wollen, sind eingeladen sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen. Der Ehrenamtskoordinator der Albert-Schweitzer-Stiftung berichtet über unterschiedliche Tätigkeitsbereiche für Ehrenamtliche in seiner Einrichtung und steht für Fragen zur Verfügung.

Entspanntes Miteinander

„Frag mich einfach“: Die FreiwilligenAgentur und das Stadtteilzentrum Pankow laden Menschen mit und ohne Behinderung zu einem gemeinsamen Workshop am 12. September, 16 bis 18 Uhr, in die Schönholzer Straße 10 ein.

Wie gelingt ein entspanntes Miteinander? Welche Vorurteile, Unsicherheiten und Barrieren gibt es? Interessierte können zu diesen und anderen Fragen mit Kerstin Gaedicke (blinde Trainerin für Sensibilisierungsschulungen) und Svenja Steinke (Ehrenamtliche und Rolli-Nutzerin) ins Gespräch kommen und beispielsweise selbst mit einer Simulationsbrille ausprobieren, wie sich eine Sehbehinderung auswirkt.

Inklusiver Tandemlauf

Der blinde Sportler Jörg von de Fenn zeigt am 14. September, 16 bis 18 Uhr, wie man ohne zu sehen joggt. Interessierte können einfach vorbeikommen und es ausprobieren. Treffpunkt ist am Weißen See, 50 m links vom Strandbad Weissensee (Weggabelung) oder bei schlechtem Wetter in der FreiwilligenAgentur Pankow, Berliner Allee 124.

Außerdem ist das Agentur-Team am 10. September, 10 bis 18 Uhr, mit einem Stand und Mitmach-Angeboten beim „Fest an der Panke“ vertreten, das auf der Breiten Straße stattfindet.

Quelle/Text: Bezirksamt/Senat