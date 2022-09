Berlins Umweltsenatorin, Bettina Jarasch (Grüne) hat im Freiluftkino Friedrichshain 360 junge Menschen in ihrem soeben begonnenen Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) begrüßt.

Die Senatorin bedankte sich für die Bereitschaft zur tatkräftigen Unterstützung in den kommenden zwölf Monaten in etlichen Berliner Einsatzstellen der Bereiche Umwelt- und Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit.

Ökologisches Jahr

Darüber hinaus stellte die Senatorin die Bedeutung des FÖJ für die Berufsentscheidung junger Menschen heraus. Im Rahmen eines geplanten Pilotprojektes in Kooperation mit der Handwerkskammer sollen künftig auch Handwerksbetriebe als FÖJ-Einsatzstellen gewonnen werden. Dies soll dem Fachkräftemangel in Klimaberufen entgegenwirken und Freiwillige an mögliche Ausbildungsplätze in diesem Bereich heranführen.

„Das Freiwillige Ökologische Jahr bietet seit nunmehr fast 30 Jahren jungen Menschen die Möglichkeit, sich für einen nachhaltigen Umgang mit Umwelt-, Natur- und Klimaschutz einzusetzen und darüber für sich eine sinnvolle Lebensaufgabe zu finden“, erklärte Bettina Jarasch.

Den Aspekt, sich dabei auch mit Blick auf die eigene berufliche Entwicklung zu orientieren, halte sie angesichts der Klimakrise für besonders aktuell. Man wolle daher künftig auch Berliner Handwerksbetriebe aus den Bereichen Klima und Nachhaltigkeit als Einsatzstellen für unseren ökologischen Jugendfreiwilligendienst gewinnen.

„Ich möchte sowohl den Absolventen, den nun startenden Freiwilligen als auch den Trägern für ihr eindrucksvolles Engagement sehr herzlich danken“, so Jarasch.

Viele Einsatzstellen

Das FÖJ ermöglicht Jugendlichen und jungen Erwachsene auf Grundlage des Jugendfreiwilligendienstgesetzes ein Freiwilliges Ökologisches Jahr in einer Vielzahl von Einsatzstellen in Berlin.

Das FÖJ bietet Raum für die persönliche Weiterentwicklung und berufliche Orientierung. Durch die praktische Arbeit in verschiedenen Einsatzbereichen werden vielfältige Qualifikationen und Schlüsselkompetenzen vermittelt, die den beruflichen Einstieg erleichtern sollen.

Die Freiwilligen sollen im Rahmen des FÖJ ein besonderes Gefühl der Gemeinschaft und der gesellschaftlichen Vielfalt erleben, denn es ist inklusiv und integrativ gestaltet und lebt vom gemeinschaftlichen und toleranten Miteinander.

Quelle: Berliner Senat