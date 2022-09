Letschin (dpa/bb) – Entlang der Oder wollen Anwohnerinnen und Anwohner heute für den Schutz des Flusses musizieren. Erwartet werden laut den Organisatoren mehrere Hundert Menschen. Auftrittsorte sind unter anderem Frankfurt (Oder), Kienitz, Groß Neuendorf, Zollbrücke, Schwedt und Hohensaaten.

Zur musikalischen Kette aufgerufen hat die Kienitzer Bürgerinitiative «Save Oder Die», die sich damit auch mit dem «Aktionsbündnis lebendige Oder» solidarisieren will. Das Bündnis fordert unter anderem von Politik und Verwaltung eine lückenlose Aufklärung der Umweltkatastrophe an der Oder sowie einen sofortigen Stopp des Oder-Ausbaus. Höchste Priorität habe die Wiederherstellung und Renaturierung des Flusses. Der Ort Kienitz gehört zu Märkisch-Oderland. Der Kreis liegt auf einer Länge von rund 80 Kilometern an der Oder zur Grenze nach Polen und war besonders vom massenhaften Fischsterben betroffen.

Seit Anfang August war aus dem deutsch-polnischen Grenzfluss tonnenweise toter Fisch geborgen worden. Mehrere Hundert chemische Substanzen könnten als Mitverursacher der Umweltkatastrophe in Frage kommen, die genaue Ursache ist aber noch unklar. Bis Ende September soll der Abschlussbericht einer deutsch-polnischen Expertengruppe zu möglichen Ursachen vorliegen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass ein hoher Salzgehalt im Fluss ein wesentlicher Grund ist, verbunden mit Niedrigwasser, hohen Temperaturen und einer giftigen Algenart.