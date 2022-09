Bereits zum vierten Mal beteiligt sich der Bezirk vom 16. bis 22. September an der Europäischen Mobilitätswoche.

Bereits zum vierten Mal beteiligt sich der Bezirk vom 16. bis 22. September an der Europäischen Mobilitätswoche. Unter dem Motto „Pankow in Bewegung“ organisiert und vernetzt die kommunale Gesundheitsförderung des Bezirksamts in Kooperation mit vielen Engagierten, Initiativen, Vereinen und Stadtteilzentren vielfältige bewegte Angebote.

Lebenswerte Kieze

Die Bezirksstadträtin für Soziales und Gesundheit Dr. Cordelia Koch betont: „Wenn wir uns mehr mit dem Fahrrad oder zu Fuß fortbewegen, dann ist das gut für unsere Gesundheit, die Umwelt und das Stadtklima – es macht unsere Kieze lebenswerter.

Mein persönlicher Geheimtipp zum Fahrradfahren in Pankow ist der Bucher Forst und ich freue mich, dass auch dieser im Programm zu finden ist.“

Im Rahmen von „Pankow in Bewegung“ finden in vielen Ortsteilen kostenfreie Veranstal-tungen, lokale Bewegungsfeste und Aktionen für alle Altersgruppen statt. Das Programm ist sehr umfangreich und bietet zum Beispiel ein interkulturelles Sportfest am 17. September auf dem Panke-Platz im Ortsteil Buch.

Besonderes Highlight

Ein besonderes Highlight ist die Fahrradtour zur Umweltbildung und zum Globalen Lernen ebenfalls am 17. September, die unter anderem zum Weltacker im Botanischen Volkspark Blankenfelde, zu den Karower Teichen, zur Waldschule Buch und zum ÖkoGut Buch führt.

Außerdem können Interessierte im Rahmen des Programms zum Beispiel eine Fahrrad-Rikscha ausprobieren, an Sport- und Tanzkursen oder an Stadtspaziergängen und Wanderungen teilnehmen.

Weitere Informationen gibt es hier.

Quelle: Bezirksamt