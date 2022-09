Berlin (dpa/bb) – Mit mehreren Stichen ist ein Mann am Donnerstagabend in Berlin lebensgefährlich verletzt worden. Der Polizei zufolge wurde er in der Wilhelminenhofstraße im Ortsteil Oberschöneweide (Treptow-Köpenick) von einem bisher unbekannten Menschen mit einem Messer angegriffen. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Nun ermittelt eine Mordkommission des LKA wegen versuchter Tötung.