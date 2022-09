Berlin (dpa/bb) – Berlins Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) will ihren Titel als Professorin vorerst nicht mehr führen. Das gelte «bis auf Weiteres», teilte die Senatsjustizverwaltung am Freitag mit. «Spätestens nach der Rückkehr an die Hochschule wird Kreck die Bezeichnung wieder aufnehmen.» Kreck teilte mit: «Ich bin der Auffassung, dass ich mich nach meiner Ernennung zur Senatorin berechtigterweise Professorin genannt habe.» Sie nehme aber zur Kenntnis, dass es dazu auch andere Meinungen gibt.

Kreck reagierte damit auf Vorwürfe, wonach der Titel nur geführt werden dürfe, wenn sie fünf Jahre Professorin war. Sie war von 2019 bis 2021 Professorin für Soziale Arbeit an der Evangelischen Hochschule Berlin, dann wurde sie Senatorin. In ihrem Lebenslauf auf der Internetseite des Senats steht: «Sie ist auch weiterhin akademisches Mitglied der Hochschule.» Kreck hatte argumentiert, sie arbeite weiter nebenbei für die Hochschule.