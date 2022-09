Berlin (dpa/bb) – In einer leerstehenden Lagerhalle in Berlin-Spandau ist am frühen Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die 300 Quadratmeter große Lagerhalle im Finkenkruger Weg im Stadtteil Staaken stehe voll in Brand, teilte die Feuerwehr mit. 75 Feuerwehrleute löschten die Flammen. Die Halle stürzte größtenteils ein.

Durch den Brand kam es in Staaken zu einer starken Rauchentwicklung. Menschen waren den Angaben zufolge nicht in Gefahr. Auch der Zugverkehr auf der nahe gelegenen Bahnstrecke war nicht beeinträchtigt. Ob es Brandstiftung war, stand zunächt nicht fest.

Anfang August hatte nur wenige hundert Meter entfernt ein altes Kino im Zeestower Weg gebrannt. Die Löscharbeiten gestalteten sich für die Feuerwehr schwierig, weil ein Teil des Gebäudes eingestürzt war.